FOTO – Juventus-Inter, Perisic è il miglior in campo targato Socios.com

L’Inter ha alzato al cielo la sua ottava Coppa Italia ieri all’Olimpico battendo 4-2 la Juventus. Il migliore in campo secondo Socios.com è stato scelto e il vincitore è Ivan Perisic, come dargli toro d’altronde.

MVP – L’Inter ha vinto ieri 4-2 la Coppa Italia alzando per l’ottava volta nella sua storia il trofeo nazionale. A segnare la vittoria, Ivan Perisic, con una doppietta meravigliosa nel primo tempo supplementare. Secondo Socios.com il migliore in campo del match è proprio lui.

Un premio tutto meritato per quello che si è visto in campo. Perisic è stato il migliore in campo per distacco. Strappi, qualità, livello altissimo.