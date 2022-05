FOTO − Juventus-Inter, de Vrij ancora in festa: «Notte magica a Roma»

L’Inter ha vinto la Coppa Italia per 4-2 in finale contro la Juventus all’Olimpico. Secondo trofeo per i nerazzurri dopo la Supercoppa Italiana. De Vrij ancora in festa per il traguardo

SERATA MAGICA − All’indomani di Juventus-Inter 2-4, continuano i festeggiamenti in casa Inter. Grande traguardo per la Beneamata che ha vinto il suo secondo trofeo stagionale dopo la Supercoppa Italiana sempre ai danni della Juventus. Stefan de Vrij, a quasi 24 ore di distanza, ripensa ancora alla finale dell’Olimpico. Così il centrale olandese sul suo account Twitter.

Per l’ex Lazio, si tratta del terzo trofeo in assoluto con l’Inter.