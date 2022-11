Stephane Dalmat, ex giocatore dell’Inter, ha pubblicato un post sul big match che si disputerà domani tra la Juventus e la squadra nerazzurra.

POST – Stephane Dalmat è carico in vista di Juventus-Inter, big match in programma domani sera. Queste le parole e la foto condivise dall’ex giocatore nerazzurro in un post su Instagram. “Domani la guerra vinciamo per forza ⚫️🔵💪🏽💪🏽💪🏽💪🏽💪🏽“.

Fonte: Instagram Stephane Dalmat