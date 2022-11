FOTO − Juventus-Inter, cresce l’attesa: «Stasera è solo nerazzurra»

Si avvicina a grandi passi Juventus-Inter, il Derby d’Italia. I nerazzurri sono chiamati al successo d’obbligo dopo la vittoria del Napoli. La carica del club sui social è evidente

STORICO − Match storico come pochi quello tra Juventus e Inter. Stasera all’Allianz Stadium è in programma il Derby d’Italia. Entrambe sono obbligate al successo per rimanere aggrappate al treno Scudetto. Al momento, il Napoli è a +13 dalla Juventus e a +11 dall’Inter. Intanto, sui social il club carica i propri tifosi: «Un match storico tutto da vivere Ovunque nel mondo, stasera è solo nerazzurra».

Un match storico tutto da vivere 🔥

Ovunque nel mondo, stasera è solo nerazzurra ⚫🔵#ForzaInter #JuventusInter pic.twitter.com/FFyADgAR3m — Inter (@Inter) November 6, 2022

