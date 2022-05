FOTO − Juventus-Inter, la carica di Perisic: «Prontissimi per domani»

Juventus-Inter, vigilia della finale di Coppa Italia. Ormai manca pochissimo al grande match dell’Olimpico. Ivan Perisic ha voluto caricare l’ambiente

CARICA − Vigilia di Juventus-Inter, finalissima di Coppa Italia in programma domani mercoledì 11 maggio all’Olimpico. L’Inter sta per partire in direzione Roma ma intanto dopo l’ultimo allenamento Ivan Perisic ha voluto caricare l’ambiente tramite il proprio profilo Instagram. Una storia in cui il croato assicura tutto il popolo nerazzurro sulla squadra di Inzaghi.