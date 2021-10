FOTO – Inzaghi può sorridere. Correa sta bene: «Pronto per domani!»

Sospiro di sollievo per Simone Inzaghi che riceve buone notizie dall’Argentina, in particolare da Joaquin Correa. Allarme rientrato, il calciatore ha svolto regolarmente l’allenamento in vista della sfida contro il Perù.

IN ALLENAMENTO – Correa ci sarà, allarme rientrato per Simone Inzaghi. L’attaccante argentino nella notte ha pubblicato una foto che lo ritraeva in allenamento con l’Argentina, in vista della sfida di domani contro il Perù: “Pronti per domani!”, ribadisce l’attaccante. Correa dunque sta bene e a rientro sarà a disposizione di Inzaghi in vista della sfida contro la sua ex squadra.

Di seguito l’immagine pubblicata sui social dall’attaccante argentino