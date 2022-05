FOTO – Inter, Zenga passa a far visita: «Solo e sempre emozione unica»

L’Inter ha chiuso la stagione, la prima con Inzaghi alla guida, con Supercoppa e Coppa Italia. Walter Zenga, ex portiere nerazzurro e primo tifoso, posa davanti ai trofei della sua ex squadra accompagnando lo scatto con una frase piena di amore

PRIMO TIFOSO – L’Inter può vantare un pubblico veramente molto affiatato, compresi i suoi ex campioni. Tra questi ultimi uno dei più affezionati ai colori nerazzurri, nonché tra i più amati in assoluto, è certamente Walter Zenga. Ex portiere dell’Inter e suo primo tifoso, con un orgoglio che mai si è affievolito. L’ex numero 1 è passato a far visita alle sede nerazzurra, posando davanti ai trofei: “Inter, solo e sempre emozione unica”, la frase che accompagna lo scatto su Instagram.

Un’emozione certamente reciproca.