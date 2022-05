FOTO – Inter, Zanetti ospita un pezzo di storia nerazzurra: «Veri campioni»

Mentre l’Inter prepara la sua ultima partita stagionale con la Sampdoria (QUI le ultime), Zanetti ospita al Botinero, locale di sua proprietà, altri 5 grandi campioni della storia nerazzurra. Di seguito lo scatto pubblicato su Instagram dal vice presidente interista

STELLE – L’Inter sempre, comunque e ovunque per Javier Zanetti, ex capitano e ora vice presidente nerazzurro. L’ex centrocampista argentino su Instagram ha pubblicato un bellissimo scatto insieme ad altre ex cinque stelle della storia dell’Inter, recente e meno recente: Evaristo Beccalossi, Gianfranco Bedin, Ivan Ramiro Cordoba, Luis Suarez e Sandro Mazzola.

“Oggi a pranzo con dei veri campioni nerazzurri”, scrive Zanetti. L’allegra tavolata interista si è ritrovata al Botinero, locale di proprietà dell’ex numero 4.