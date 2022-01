FOTO – Inter, votato il migliore in campo di ieri: è Sanchez!

L’Inter ieri ha vinto 3-2 contro l’Empoli staccando il pass qualificazione per i quarti di finale di Coppa Italia. A sbloccare la gara ci ha pensato Alexis Sanchez con un colpo di testa e il cileno è stato votato come MVP della partita.

MVP – Aveva detto di essere un leone in gabbia dopo il gol vittoria contro la Juventus e ieri ha saputo darne una prova. Chiamato in causa per l’infortunio di Correa, Sanchez ha sfornato un’ottima prova trovando anche un gol prezioso che ha sbloccato la gara contro l’Empoli. I quarti di finale sono stati sudati con i supplementari ma intanto il Nino Maravilla è stato votato come migliore in campo.

I candidati erano 4: Ranocchia, Sensi, Dumfries e lo stesso Sanchez con il 43,5% dei tifosi nerazzurri che ha votato per il cileno.