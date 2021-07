FOTO − Inter, Vidal e Perisic non si fermano ad Appiano Gentile

Weekend libero per il resto del gruppo in casa Inter, fatta eccezione per i giocatori rientrati da poco. Tra questi anche Arturo Vidal e Ivan Perisic, che sono apparsi sorridenti su Instagram

LAVORO − Tre importanti settimane di fatiche in casa Inter, con quattro amichevoli in cui si sono visti i primi importanti dettami tattici del nuovo tecnico Simone Inzaghi. L’ultimo test contro il Crotone terminato 6-0 per i nerazzurri ha dimostrato la grande concentrazione e comprensione da parte dei giocatori, i quali stanno crescendo a vista d’occhio. Inzaghi ha concesso a gran parte del gruppo squadra un weekend in riposo, fatta eccezione per tutti quei nazionali rientrati in ritardo. Tra questi Arturo Vidal e Ivan Perisic, che sono apparsi motivati e sorridenti su Instagram. Il centrocampista cileno ha, infatti, pubblicato una storia insieme al croato con tanto di didascalia: «Terminato il primo allenamento della giornata». Di seguito la fotografia.