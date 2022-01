FOTO – Inter verso il Bologna. de Vrij: «Partita importante»

L’Inter si appresta ad aprire il suo 2022 con la sfida al Bologna del 6 gennaio. Al Dall’Ara la squadra di Simone Inzaghi punta ad aprire al meglio il nuovo anno visto il periodo intenso di partite. Uno dei protagonisti sarà Stefan de Vrij con il centrale olandese carico.

PARTITA – de Vrij, dopo un periodo di assenza a causa di un infortunio accusato in nazionale, è tornato a pieno regime. Il leader della difesa di Simone Inzaghi è una delle certezze e, in vista della nuova stagione, si carica al massimo per mantenere alta la concentrazione.

Big game coming up on Thursday ⚫🔵

Giovedì ci aspetta una partita importante 💪🏼#BolognaInter pic.twitter.com/1IIAzTAJsQ — Stefan de Vrij (@Stefandevrij) January 3, 2022

«Giovedì ci aspetta una partita importante» il messaggio lanciato da de Vrij sui propri social. Contro il Bologna vincere non è importante solo per la classifica, è importante anche per iniziare con il morale alto il nuovo anno.