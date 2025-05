FOTO – Inter-Verona, tante novità e la scelta della maglia! Eccola

Inter-Verona è la sfida valevole per la trentacinquesima giornata di Serie A che andrà in scena alle ore 20.45 a San Siro. Su X la squadra nerazzurra rende nota la maglia con la quale la formazione di Inzaghi affronterà i gialloblù di Paolo Zanetti



SCELTE – Inter-Verona è la partita che alle ore 20.45 andrà in scena a San Siro, valevole per la giornata di campionato numero trentacinque. Dopo il 3-3 in casa del Barcellona nella semifinale di andata di Champions League, Simone Inzaghi mette mano all’undici iniziale con tantissime novità, ovviamente per preservare quanto più possibile i titolari in vista del ritorno con i blaugrana. Con quale maglia scenderà in campo l’Inter?

Inter-Verona, tantissime novità nelle scelte di Inzaghi ma anche una costante

PRIMA – Dunque Inter-Verona vedrà molte scelte differenti nella formazione iniziale di Inzaghi, che dovrà ancora fare a meno di Benjamin Pavard e Lautaro Martinez, probabilmente assenti anche martedì prossimo nella semifinale di ritorno con il Barcellona. La costante questa sera a San Siro sarà ovviamente la maglia: per la sfida ai gialloblù è stata scelta la Prima Maglia, come svelato su X dallo stesso club interista.

Questo il tweet dell’Inter.