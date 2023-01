FOTO – Inter-Verona, nessun dubbio sul migliore in campo! Vittoria netta

Successo netto per un giocatore nerazzurro nel sondaggio da parte dell’Inter per il migliore in campo del match contro il Verona.

MOTM – È Lautaro Martinez il “Man of the match” di Inter-Verona. Questo il risultato del sondaggio pubblicato dal Club nerazzurro su Twitter. Un successo incontestabile per l’attaccante argentino che ha deciso la partita con un suo gol. Il Toro ha infatti ottenuto ben 80,3% dei voti. Alle sue spalle Hakan Calhanoglu (8,3%), Henrikh Mkhitaryan (6,4%) e Francesco Acerbi (5%).

