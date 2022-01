FOTO – Inter-Venezia, che weekend per Bastoni: «Papà e tre punti!»

Bastoni si gode il momento che sta attraversando sia a livello di vita privata che in campo con la maglia dell’Inter. Dopo i tre punti dei nerazzurri contro il Venezia, il difensore ha commentato così sui propri social.

MOMENTO D’ORO – Alessandro Bastoni ha vissuto un fine settimana che non potrà mai dimenticare. La sua vita è stata arricchita dalla nascita della piccola Azzurra (vedi articolo) e la sua Inter continua spedita la marcia in testa alla classifica di Serie A dopo la vittoria per 2-1 in rimonta su un agguerrito Venezia (vedi articolo). Momento perfetto sia dal punto di vista privato che professionale per il difensore classe ’99. Attraverso i propri social, il numero novantacinque nerazzurro ha commentato: “Papà, tre punti: che bel weekend!”. Di seguito il post dall’account ufficiale.

Fonte: Instagram – Alessandro Bastoni