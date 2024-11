FOTO – Inter-Venezia, sfida cruciale per i Campioni d’Italia! Svelata la maglia

Inter-Venezia è la sfida che andrà in scena a San Siro alle ore 20.45, valevole per l’undicesima giornata di Serie A. I Campioni d’Italia in carica potrebbero approfittare della sconfitta del Napoli per portarsi a -1 dal primo posto in classifica, proprio prima dello scontro diretto con la squadra di Conte. Di seguito la maglia che indosseranno i nerazzurri

MAGLIA – Inter-Venezia per la squadra di Simone Inzaghi è già una sfida cruciale, alla luce della sconfitta del Napoli per mano dell’Atalanta. Vincendo i nerazzurri si porterebbero a -1 dal primo posto in classifica con lo scontro diretto in programma domenica prossima (10 novembre) a San Siro. Insomma, non mancano di certo le motivazioni a Lautaro Martinez e compagni, reduci dalla vittoria con l’Empoli nel turno infrasettimanale. Ma con quale maglia scenderanno in campo?

Inter-Venezia, la squadra di Inzaghi mette nel mirino il Napoli: ecco con quale maglia

MOTIVAZIONI – Inter-Venezia è dunque una sfida importante in ottica primo posto ma anche dal punto di vista motivazionale: la squadra di Inzaghi, dopo il beffardo 4-4 con la Juventus, ha tutte le intenzioni di avvicinarsi al Napoli per accendere la corsa scudetto e provare il sorpasso nello scontro diretto in programma a San Siro la prossima settimana. Per questo match delicato l’Inter ha optato per la terza maglia, quella gialla. Di seguito le immagini dallo spogliatoio, pubblicate su X.

L’Inter si prepara a sfidare il Venezia con un occhio alla vetta.