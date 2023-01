FOTO – Inter, ultimo allenamento prima del Napoli: i due olandesi presenti

L’Inter si è allenata ad Appiano Gentile nell’ultimo allenamento prima della grande sfida con il Napoli (QUI le ultime sugli azzurri). La squadra di Inzaghi dovrà fare a meno di Brozovic che ha dato forfait nella giornata di ieri e proverà a recuperare per la Supercoppa italiana (vedi articolo). De Vrij e Dumfries presenti nonostante non siano al meglio

ULTIMO ALLENAMENTO – L’Inter ha svolto oggi ad Appiano Gentile l’ultimo allenamento alla vigilia del big match della sedicesima giornata di Serie A contro il Napoli primo in classifica di Luciano Spalletti. Simone Inzaghi in conferenza stampa ha parlato di Stefan de Vrij e Denzel Dumfries, entrambi non al meglio ma comunque regolarmente presenti (vedi dichiarazioni). In attacco tutti a disposizione del tecnico piacentino che comunque deciderà il tandem offensivo titolare solo a poche ore dalla sfida.

Queste le immagini pubblicate dall’Inter su Twitter.