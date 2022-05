FOTO – Inter, tutto pronto per la sfida con l’Udinese: svelata la maglia

L’Inter alle ore 18.00 scende in campo contro l’Udinese alla Dacia Arena con l’obiettivo 3 punti per tenere ancora viva la lotta scudetto con il Milan in campo adesso contro la Fiorentina. Tutto pronto nello spogliatoio nerazzurro, svelata la maglia con cui scenderà in campo la squadra di Inzaghi

Non rimane che attendere il fischio d’inizio.