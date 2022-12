FOTO – Inter, tutto pronto per l’ultima amichevole: svelata la maglia!

L’Inter alle 17 scende in campo nell’ultima amichevole prima della ripartenza in campionato affrontando il Sassuolo al Mapei Stadium. Intanto il club nerazzurro svela la maglia

MAGLIA – L’Inter alle 17 affronta il Sassuolo nell’ultima amichevole di dicembre prima della ripartenza in campionato, fissata per il 4 gennaio a San Siro contro il Napoli. Tutto pronto al Mapei Stadium, il club nerazzurro svela la maglia con la quale scenderanno in campo Milan Skriniar e compagni.

Sassuolo-Inter è una prova generale in vista del Napoli.