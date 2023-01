FOTO – Inter, tutto pronto a San Siro per l’Atalanta: svelata la maglia!

L’Inter alle 21 scende in campo a San Siro contro l’Atalanta nel match valevole per i quarti di finale di Coppa Italia, senza Skriniar (vedi ultime). Il club nerazzurro intanto svela la maglia con la quale scenderanno in campo Lautaro Martinez e compagni

MAGLIA – L’Inter di Simone Inzaghi affronta stasera l’Atalanta nei quarti di finale di Coppa Italia. Il tecnico interista ha preferito non convocare lo slovacco che non andrà nemmeno in panchina. Intanto il club interista svela la maglia con la quale Lautaro Martinez, Capitano in assenza dello slovacco, e compagni scenderanno in campo: si tratta della Prima maglia.

Tutto pronto a San Siro in attesa del fischio d’inizio.