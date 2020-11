FOTO – Inter-Torino, sguardo allo spogliatoio: “Chi sarà decisivo?”

Logo Inter maglia 2020-2021. Immagine da Inter.it

Tutto pronto nello spogliatoio nerazzurro a San Siro per Inter-Torino, partita valida per l’8ª giornata del campionato di Serie A

PRIMA MAGLIA – Alle ore 15 si ritorna a giocare dopo la sosta per le nazionali. Questo pomeriggio la squadra nerazzurra sarà impegnata in Inter-Torino. Diamo uno sguardo alle foto delle maglie di Alexis Sanchez, Romelu Lukaku e Ivan Perisic, pubblicate dall’Inter tramite il proprio account Twitter. Nel messaggio del post si legge. “SPOGLIATOIO Torniamo in campo per l’8a giornata di Serie A! Chi sarà decisivo nella sfida al Torino secondo voi?“.