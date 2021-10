FOTO − Inter, testa al Sassuolo. Ranocchia: «Spirito di squadra»

L’Inter domani sera sarà impegnata allo stadio Mapei di Reggio Emilia in vista della gara contro il Sassuolo. Andrea Ranocchia, tramite il proprio account Twitter, ha pubblicato una foto con la squadra riunita in allenamento

SQUADRA − Poco più di 24 ore e l’Inter ritornerà in campo per la settima giornata di Serie A. I nerazzurri scenderanno in campo a Reggio Emilia contro il Sassuolo per riconquistare i tre punti dopo i due pareggi consecutivi contro Atalanta e Shakhtar Donetsk. La squadra di Simone Inzaghi (vedi conferenza stampa live) è terza in classifica a quota 14 punti. Andrea Ranocchia, sempre molto attivo sui social, ha pubblicato su Twitter una foto con tutta la squadra riunita attorno al mister.

Dopo la gara di Sassuolo, la Serie A si fermerà per due settimane a causa della sosta per le Nazionali. Il 16 ottobre poi l’Inter ritornerà a giocare in campionato a casa della Lazio all’Olimpico.