FOTO – Inter-Stella Rossa, svelata la maglia: c’è una ‘ripetizione’

Tra poco in campo Inter-Stella Rossa, sfida in programma alle 21 presso la Stadio San Siro di Milano. Svelata la maglia con cui i campioni d’Italia scenderanno sul rettangolo di gioco.

SVELATA – Poco più di un’ora e l’Inter scenderà in campo contro la Stella Rossa, nella seconda giornata di Champions League. La Beneamata, dopo il pareggio positivo sul campo del Manchester City, vanno a caccia dei primi tre punti del torneo. Il clima extra-campo delle ultime ore sicuramente non ha aiutato i nerazzurri, in virtù della lunga inchiesta legata agli ultras, ma occorre fare gruppo e pensare solamente a vincere questa partita. A tal proposito, il club, tramite i propri account social, ha svelato la maglia con cui la Beneamata scenderà in campo: ossia quella classica nero e azzurra. Si tratta di una ripetizione, perché già a Manchester l’Inter era scesa in campo con questi colori.

Inter-Stella Rossa, si gioca con la classica maglia

Per la prima a San Siro, l’Inter sceglie la maglia classica nero-azzurra. Simone Inzaghi dovrebbe cambiare diversi giocatori rispetto all’undici che ha vinto contro l’Udinese in campionato appena tre giorni fa. Un vero e proprio turnover scientifico per dare spazio anche a chi ha giocato meno, ma senza cambiare l’atteggiamento tattico della squadra.