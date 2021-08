FOTO − Inter sorridente, Vidal con la squadra direzione Parma

L’Inter tra poche ore scenderà in campo per la quinta amichevole stagione, in questo caso contro il Parma. Vidal ha pubblicato sui social una foto con alcuni compagni di squadra, mentre sono in bus

IN CAMMINO − L’Inter non pensa al mercato ma solo a fare bene sul campo. Oggi alle 19, i nerazzurri saranno impegnati contro il Parma per la quinta amichevole stagione (vedi dove vederla). Sarà il penultimo test prima dell’esordio contro il Genoa in campionato, sabato 21 agosto. Arturo Vidal, sempre molto attivo sui social, ha pubblicato una storia su Instagram che lo vede sorridente insieme a Nicolò Barella, Marcelo Brozovic, Aleksandar Kolarov e Samir Handanovic. I giocatori sono in direzione Parma. Di seguito il post.