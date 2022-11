FOTO – Inter, Skriniar sulla Slovacchia: «Continuare a lavorare!»

Skriniar pubblica un nuovo post sui propri profili social. Il difensore dell’Inter è impegnato nelle amichevoli con la Slovacchia. Dopo il pareggio arrivato ieri con il Montenegro, la prossima squadra da affrontare sarà il Cile.

– Milan Skriniar è impegnato nelle amichevoli in programma per la Slovacchia. Nella prima partita pareggiata 2-2 contro il Montenegro (vedi articolo), il difensore dell’Inter è rimasto in campo per tutti i 90′. Domenica gli slovacchi affronteranno, in casa, il Cile. A tal proposito, il nerazzurro pubblica uno scatto sul proprio profilo Instagram. La foto lo ritrae all’opera con la maglia della propria Nazionale e con la fascia di capitano al braccio. Nella didascalia, il difensore scrive: «Continuare a lavorare».