FOTO – Inter, Skriniar Mvp contro la Juventus. Vittoria schiacciante

L’Inter lavora ad Appiano Gentile in vista della prossima sfida contro il Verona. Il match contro la Juventus deve essere uno spartiacque decisivo per i nerazzurri che ora devono inseguire il sogno scudetto. Intanto, del match contro i bianconeri, è stato votato l’Mvp: Milan Skriniar.

Sabato a San Siro arriva il Verona di Igor Tudor con la squadra di Simone Inzaghi che lavora ad Appiano Gentile. Intanto, sui vari social, è stato eletto l'Mvp del match contro la Juventus. Il vincitore è Milan Skriniar.

Erano quattro i candidati della partita: Dumfries, Perisic, Calhanoglu e lo stesso Sbkriniar. Non c’è stata storia. Il centrale in maglia 37 ha spazzato via i compagni aggiudicandosi la palma di migliore in campo con il 74,9% dei voti.