FOTO – Inter, silenzio e grande commozione per Mihajlovic: «Ciao Sinisa»

L’Inter prima del fischio d’inizio del test amichevole contro il Real Betis (vedi live) ha ricordato ancora una volta Mihajlovic, scomparso ieri a causa di una leucemia all’età di 53 anni. Minuto di silenzio e lutto al braccio per i nerazzurri

ANCORA UN SALUTO – L’Inter di Simone Inzaghi sta affrontando proprio in questi minuti il Real Betis in amichevole senza però dimenticare chi ha lasciato un vuoto incolmabile, ovvero Sinisa Mihajlovic che si è spento ieri a Roma dopo una dura lotta contro la leucemia. Il club nerazzurro è sceso in campo con il lutto al braccio e allo stadio Benito Villamarin è stato osservato un minuto di silenzio: “Ciao Sinisa”, scrive l’Inter su Twitter.

Un ultimo commosso saluto a un grande uomo.