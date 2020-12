FOTO – Inter, si rivede Nainggolan! Il belga insieme al “team vincente”!

Condividi questo articolo

Nainggolan (foto Tommaso Fimiano – Copyright Inter-News.it)

L’Inter si è ritrovata ad Appiano Gentile dopo la sosta natalizia per dare avvio ai lavori in vista della sfida con il Crotone (vedi articolo), in programma domenica 3 gennaio alle ore 12.30. In campo si rivede Nainggolan, che a gennaio potrebbe lasciare Milano (vedi articolo). Il post del belga su Instagram

IN PARTENZA – L’Inter si è ritrovata ad Appiano Gentile, dove ha dato inizio alla preparazione in vista della sfida di campionato con il Crotone, in programma domenica 3 gennaio alle ore 12.30. Si rivede anche Radja Nainggolan, che a gennaio potrebbe lasciare Milano: il suo nome continua ad essere affiancato al Cagliari.

VINCENTE – Nel frattempo Nainggolan, al termine del secondo allenamento di giornata, pubblica una foto su Instagram con il team vincente: insieme a lui Arturo Vidal, Achraf Hakimi, Stefan de Vrij, Andrea Ranocchia e Filip Stankovic.