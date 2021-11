FOTO – Inter-Shakhtar Donetsk, pochi dubbi per i tifosi: ecco il migliore!

Inter-Shakhtar Donetsk ha visto tanti protagonisti in positivo tra gli uomini di Simone Inzaghi. Il club nerazzurro, su Twitter, ha chiesto ai tifosi di scegliere tra quattro nomi: Ranocchia, Darmian, Dzeko e Perisic. Ecco chi ha vinto

MIGLIORE – Inter-Shakhtar Donetsk è stata una di quelle partite in cui è veramente difficile scegliere un solo migliore in campo. Il club nerazzurro su Twitter ha chiesto ai tifosi di scegliere tra quattro nomi: Edin Dzeko, autore della doppietta che ha portato l’Inter agli ottavi di Champions League. Andrea Ranocchia, che non sta facendo sentire l’assenza di Stefan de Vrij. Matteo Darmian, certezza delle certezze e l’imprendibile Ivan Perisic.

Non era facile scegliere ma i tifosi interisti hanno avuto pochi dubbi: il migliore è stato proprio Perisic, autore di una prestazione impressionante e di un grande assist.