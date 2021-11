FOTO – Inter-Shakhtar Donetsk, esulta anche de Vrij: «Bravi ragazzi!»

De Vrij è ancora alle prese con l’infortunio muscolare patito in nazionale, ma non fa comunque mancare il proprio sostegno ai compagni. Ecco la storia sul suo profilo Instagram.

GRUPPO UNITO – Stefan de Vrij non è ancora a disposizione di Simone Inzaghi e, dopo aver saltato la sfida contro il Napoli, è rimasto fuori anche in quella di questa sera contro lo Shakhtar Donetsk. L’Inter ha vinto il match grazie a una doppietta di Edin Dzeko nel secondo tempo e il centrale olandese ha subito fatto i complimenti ai compagni per questo fondamentale successo in Champions League (vedi articolo). Attraverso il proprio account Instagram, il classe ’92 ha condiviso il risultato finale in una storia e ha commentato: “Bravi ragazzi!”. In attesa del suo ritorno in campo, l’Inter continua a mietere successi con un grande Andrea Ranocchia al centro della difesa (qui le pagelle). Di seguito ila storia dall’account ufficiale.

Fonte: Instagram – Stefan de Vrij