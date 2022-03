FOTO − L’Inter scopre un Marotta esperto… di ciclismo: 2 ospiti lo attestano

L’Inter, oltre a rinnovare Marcelo Brozovic (vedi dichiarazioni), ha accolto anche due grandi campioni del ciclismo. Foto di rito con Beppe Marotta, esperto e appassionato delle due ruote

CICLISMO NERAZZURRO − Ad Appiano Gentile, l‘Inter ha accolto due grandi campioni del ciclismo italiano come Daniele Bennati e Cordiano Dagnoni. Su Instagram, Bennati ha espresso la sua gioia dando aggiornamenti anche sulla passione per le due ruote dell’AD Beppe Marotta: «Quando la tua squadra del cuore ha anche un CEO appassionato ed esperto di Ciclismo non può che fare tanto piacere! Grazie a Beppe Marotta per l’incredibile accoglienza».