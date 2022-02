FOTO – Inter-Sassuolo, manca poco al fischio d’inizio: scelta la maglia

Inter-Sassuolo andrà in scena oggi alle 18.00 a San Siro. La squadra nerazzurra, reduce dal pari con il Napoli in campionato e dalla sconfitta in Champions League con il Liverpool, ha assoluto bisogno di una vittoria. Scelta la maglia con cui Handanovic e compagni scenderanno in campo

COLORI – Inter-Sassuolo è il match valevole per la ventiseiesima giornata di Serie A che avrà inizio a San Siro alle ore 18.00 (QUI le ultime sui nerazzurri). La squadra di Simone Inzaghi ha l’occasione di sorpassare il Milan che ieri non è andato oltre il pareggio con la Salernitana. Per l’occasione l’Inter scenderà in campo con la Prima Maglia.

“Oggi scendiamo in campo con i nostri colori”, scrive il club su Twitter.