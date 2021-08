FOTO − Inter, Sanchez tirato a lucido. Training e dieta per essere al top

Il resto del gruppo Inter, compreso Simone Inzaghi, si ritroverà domani ad Appiano Gentile. Nel frattempo, Sanchez non vuole farsi trovare impreparato, mantenendosi al top

RECUPERO − Mancano pochi giorni all’inizio del prossimo campionato. L’Inter avrà l’arduo compito di difendere il titolo vinto lo scorso anno, nonché di migliorarsi anche in Champions League. I nerazzurri hanno affrontato tre settimane dure di allenamento ad Appiano Gentile, facendo vedere anche importanti segnali nelle amichevoli contro Lugano, Pro Vercelli, Pergolettese e Crotone. Da domani, il resto del gruppo sarà nuovamente a disposizione di Simone Inzaghi, compresi i vincitori di Euro 2020 e Copa America, Nicolò Barella, Alessandro Bastoni e Lautaro Martinez. In settimana, ha fatto ritorno Alexis Sanchez, il quale sta lavorando al meglio per farsi trovare pronto alla prima giornata contro il Genoa. Il cileno ha mostrato il suo lavoro − fatto di allenamento e dieta − sul proprio account Instagram.

