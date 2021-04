FOTO – Inter, Sanchez pronto dal 1′ con il Verona? Il cileno non si arrende!

L’Inter domani alle ore 15.00 sfiderà il Verona nel match valido per la trentatreesima giornata di Serie A (QUI le parole di Conte in conferenza stampa). Sanchez, che potrebbe scendere in campo dal 1′ (vedi articolo), suona la carica su Instagram e incita al coraggio

MAI ARRENDERSI – L’Inter domani alle ore 15.00 con il Verona ha come obiettivo quello di tornare ai 3 punti dopo due pareggi consecutivi con Napoli e Spezia. Antonio Conte potrebbe affidarsi ad Alexis Sanchez, che farebbe così rifiatare Lautaro Martinez. Il cileno, su Instagram, suona la carica in vista della sfida contro i gialloblù di Ivan Juric ma soprattutto in vista dell’obiettivo scudetto: «Se ti arrendi oggi, non è servito a nulla lo sforzo che hai fatto ieri», queste le sue parole.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alexis Sanchez (@alexis_officia1)