FOTO – Inter-Sampdoria, ultima partita della stagione: svelata la maglia

COLORI – Inter-Sampdoria è la sfida che andrà in scena a San Siro alle ore 18.00, valevole per la trentottesima giornata di Serie A. I nerazzurri di Simone Inzaghi proveranno a battere i blucerchiati sperando che il Sassuolo faccia la stessa cosa con il Milan. Intanto il club nerazzurro su Twitter svela la maglia con cui Samir Handanovic e compagni scenderanno in campo.

“Scendiamo in campo con i nostri colori”, scrive l’Inter. E nerazzurro sia.