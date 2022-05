FOTO – Inter-Sampdoria, San Siro spinge: «Tutto pronto per ultimo match»

Inter-Sampdoria è il match valevole per l’ultima giornata di campionato in programma alle ore 18.00 in un San Siro sold-out. Lo scudetto è ancora un discorso aperto con il Milan impegnato sul campo del Sassuolo e al quale basta fare un punto per laurearsi Campione d’Italia. Intanto al Meazza è tutto pronto

SPINTA – Inter-Sampdoria è la sfida che andrà in scena alle ore 18.00 e che chiuderà la stagione nerazzurra nonché la sfida scudetto con il Milan, impegnato in contemporanea sul campo del Sassuolo. La squadra di Simone Inzaghi ha bisogno di un’impresa ma per poter portare a casa il titolo non basta battere i blucerchiati. La situazione è obiettivamente complicata, ma San Siro vuole comunque spingere la squadra alla vittoria nell’ultimo appuntamento stagionale.

“Tutto pronto per l’ultimo match di campionato”, scrive l’Inter su Twitter. Il clima è caldissimo.