FOTO – Inter, saluti e ringraziamenti a sette ex: “Grazie e in bocca al lupo”

Condividi questo articolo

Diego Godin

L’Inter ha chiuso il mercato in uscita con sette addii. Il club nerazzurro, su Twitter, ringrazia tutti i calciatori andati via

SALUTI – L’Inter non dimentica chi ha lasciato il club per dare inizio a nuove avventure. Diego Godin è andato al Cagliari, Borja Valero e Cristiano Biraghi alla Fiorentina, Kwadwo Asamoah si è svincolato, Tommaso Berni ha lasciato, Victor Moses ha fatto ritorno al Chelsea e Antonio Candreva è andato alla Sampdoria. Il club nerazzurro, su Twitter, saluta tutti: “Grazie per aver fatto parte del nostro gruppo. In bocca al lupo ragazzi”.

👏 | GRAZIE Grazie per aver fatto parte del nostro gruppo ⚫🔵 In bocca al lupo ragazzi 💪 pic.twitter.com/xPmu23w0HX — Inter (@Inter) October 6, 2020