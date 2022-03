FOTO – Inter-Salernitana, indizio su uno dei due attaccanti titolari?

L’Inter alle 20:45 affronta la Salernitana in un match che sa quasi di ultima spiaggia. In caso di non vittoria infatti il cammino per lo scudetto si complicherebbe e non poco. Simone Inzaghi sembra intenzionato a cambiare qualche pedina, possibile che un piccolo spoiler sia arrivato dagli stessi nerazzurri?

SPOILER – Alle 20:45 a San Siro l’Inter si gioca il tutto per tutto contro la Salernitana. Un match che i nerazzurri devono vincere obbligatoriamente per tornare a correre verso lo scudetto. Le probabili formazioni sono difficili da prevedere (vedi articolo) con Simone Inzaghi che potrebbe cambiare qualcosa. Intanto l’Inter, sui canali social, ha lanciato il solito concorso per azzeccare l’11 titolare.

📢 | CONCORSO Indovina la formazione di #InterSalernitana e partecipa al concorso! Gioca ora 👉 https://t.co/hpho34ZrUG pic.twitter.com/1rn7OyaouC — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) March 4, 2022

In copertina viene messo Joaquin Correa. Contro il Genoa è successo che in copertina ci fosse Danilo D’Ambrosio poi titolare nello 0-0 di Marassi. Potrebbe essere questo uno spoiler in vista della partita di stasera?