FOTO – Inter-Roma, Perisic ricorda e scrive: «Buona fortuna!»

L’Inter domani giocherà contro la Roma allo stadio San Siro. Ivan Perisic, grande ex nerazzurro allenato anche da Simone Inzaghi, ha ricordato una sua giocata e ha scritto un messaggio su Instagram.

PARTITA – Allo stadio San Siro domani la squadra di Simone Inzaghi affronterà la Roma di Claudio Ranieri. I giallorossi vengono da un percorso ottimo in campionato e hanno compiuto una rimonta inaspettata sui posti della classifica per l’Europa. In questo momento la compagine capitolina si trova a -3 dal quarto posto e dalla Champions League, perciò a Milano si gioca tantissimo per il futuro. L’Inter è in corsa per lo scudetto e non può fallire un altro colpo dopo Bologna.

Perisic e il messaggio prima di Inter-Roma

RICORDO – L’Inter non perde a San Siro contro la Roma dal 2022 in occasione del 2-1 firmato Dybala-Smalling in rimonta. Prima ancora dal 2017 addirittura e in quel caso era presente proprio Ivan Perisic. Il croato ha scritto una parte importante della storia nerazzurra e negli ultimi anni ha vinto tanto. Dallo scudetto con Antonio Conte all’ultima stagione con Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Il calciatore ha un bellissimo ricordo della sua esperienza milanese e lo dimostra anche con il gesto di oggi. A poche ore da Inter-Roma ha mandato un messaggio.

Il calciatore ha scritto: «Buona fortuna per domani!»