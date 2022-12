FOTO – L’Inter ritorna ad allenarsi ad Appiano, Gosens più carico che mai!

L’Inter è tornata nel pomeriggio ad allenarsi ad Appiano Gentile. La squadra si è riunita per ricominciare a lavorare in vista delle prossime amichevoli. Robin Gosens vuole riprendersi la fascia sinistra, si dimostra più carico che mai.

RINASCITA – Robin Gosens vuole prendersi definitivamente l’Inter: il tedesco ha deluso fino ad ora in nerazzurro e vuole invertire il trend. La squadra di Inzaghi ha ricominciato quest’oggi gli allenamenti nel proprio centro sportivo di Appiano Gentile. Tutti presenti tolti i convocati in nazionale per i Mondiali in Qatar e Joaquin Correa, ancora alle prese con un nuovo infortunio. L’esterno ex Atalanta ha pubblicato un post su Instagram per descrivere e trasmettere la sua carica all’ambiente nerazzurro.