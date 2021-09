FOTO − L’Inter ha ringraziato i propri tifosi per il grande clima di sabato

Inter-Bologna oltre ad essere stata un grande successo sul campo, ha visto un San Siro in festa e colorito. Il club, tramite il proprio account ufficiale di Twitter, ha voluto ringraziare i suoi tifosi per la bellissima atmosfera

ATMOSFERA − Sabato 18 è stata una bellissima giornata di calcio per i colori nerazzurri. Oltre alla meravigliosa vittoria sul campo (6-1 contro il Bologna), San Siro è stato riscaldato da un clima di grande tifo nerazzurro. Uno stadio pieno in base alla capienza consentita (37.908 persone) e un’atmosfera indimenticabile. Il club, tramite il suo account Twitter, ha voluto ringraziare la sua gente con questo post: «Grazie tifosi Inter per questa bellissima atmosfera».

L’Inter ritroverà la sua casa sabato prossimo, quando arriverà allo stadio Giuseppe Meazza l’Atalanta. Il tifo nerazzurro sarà sicuramente presente per sostenere la Beneamata.