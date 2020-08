FOTO – Inter ringrazia tifosi e squadra: “Grazie ragazzi per aver dato tutto”

Condividi questo articolo

L’Inter ha perso in finale di Europa League contro il Siviglia. Il club nerazzurro, su Twitter, prova ad alzare la testa ringraziando squadra e tifosi

ORGOGLIO – L’Inter non riesce a sfilare l’Europa League al Siviglia, ma il club nerazzurro alza comunque la testa al termine del match: “TESTA ALTA. Abbiamo giocato 54 partite in 5 diversi Paesi, esultato per 113 volte e sognato per 361 giorni. Grazie a tutti voi Inter Fans che ci avete spinto fin qua, grazie ragazzi per aver dato tutto”.