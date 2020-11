FOTO – Inter-Real Madrid, Cambiasso: “Emozioni e ricordi con i due Club”

Esteban Cambiasso

Esteban Cambiasso ha dedicato un post a Inter-Real Madrid, partita di Champions League in programma stasera, ricordando il suo passato con i due Club

POST – Esteban Cambiasso ha pubblicato due foto tramite il proprio profilo Instagram in vista di Inter-Real Madrid. Stasera si sfidano in Champions League due squadre, in cui ha militato da giocatore e che gli hanno permesso, come il Cuchu stesso ha ricordato, di arrivare a vincere addirittura una Coppa Intercontinentale (nel 2002 con le Merengues) e una Coppa del Mondo per Club (nel 2010 con i nerazzurri). “Tante emozioni e bellissimi ricordi con i due Club che mi hanno permesso di arrivare sul tetto del mondo!“, si legge nella didascalia del post.