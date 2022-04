FOTO – Inter, Ranocchia ricorda ai compagni che non è finita: «Credere»

L’Inter dopo il brutto scivolone sul campo del Bologna non ha intenzione di mollare a quattro giornate dalla fine. L’urlo di battaglia è quello di Ranocchia che dunque fa eco ai compagni Perisic e Dzeko (qui e qui)

UNITI – L’Inter ha sprecato la chance del sorpasso in vetta al Milan perdendo sul campo del Bologna. La strada per lo scudetto adesso è tutt’altro che semplice ma non impossibile. I nerazzurri sentono il dovere di non mollare come dimostra anche l’urlo di battaglia di Andrea Ranocchia su Instagram. Il difensore nerazzurro, senatore dello spogliatoio, utilizza un semplice ma altrettanto efficace slogan: “Credere”.

Non è facile e non dipende solo dall’Inter, ma la volontà è chiara.