FOTO − Inter radunata ad Appiano Gentile, Mkhitaryan lavora duro!

La sosta per le nazionali non ferma il lavoro dell’Inter ad Appiano Gentile. L’obiettivo è la partita contro la Fiorentina. Henrikh Mkhitaryan rafforza i muscoli

AL LAVORO − Sosta per le nazionali in atto, ma l’Inter di Inzaghi è al lavoro ad Appiano Gentile con i giocatori rimasti e non partiti verso altri ritiri internazionali. L’obiettivo è quello di presentarsi alla grande per il mese di aprile, ad iniziare dal match contro la Fiorentina. Al lavoro Mkhitaryan. Il centrocampista armeno, stakanovista in questi ultimi mesi, si sta tirando nuovamente a lucido per l’ultima grande curva della stagione.

