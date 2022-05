FOTO – Inter, Perisic suona la carica prima di Cagliari: «Pronti per domani»

L’Inter domani scende in campo a Cagliari dove affronterà la squadra di Agostini in piena corsa salvezza (QUI la conferenza stampa del tecnico rossoblù) mentre i nerazzurri proveranno a tenere viva la lotta scudetto fino all’ultima giornata. Intanto su Instagram il solito Perisic suona la carica

CARICA CROATA – L’Inter di Simone Inzaghi, reduce dal trionfo in Coppa Italia, si prepara a sfidare il Cagliari domani alle ore 20.45 all’Unipol Domus (QUI le ultime). I nerazzurri scenderanno in campo dopo Milan-Atalanta, dunque conoscendo già il risultato della prima candidata scudetto, in vantaggio di 2 punti in classifica. Dall’altra parte ci saranno i rossoblù in piena corsa salvezza. Non sarà dunque un ambiente semplice da affrontare ma il solito Ivan Perisic, grande protagonista contro la Juventus in finale di Coppa Italia, suona la carica.

“Pronti per domani”, scrive il croato. E tutta l’Inter si farà trascinare ancora da lui.