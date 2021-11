FOTO – Inter, Perisic scherza e rimane ‘a bocca aperta’ con la Croazia

Perisic si allena con la Croazia per preparare le prossime partite di Qualificazioni Mondiali. Sui propri social, l’esterno dell’Inter ha postato alcune foto particolari dalla seduta di allenamento della propria nazionale.

CONTROLLO – Ivan Perisic è ormai un intoccabile, sia nell’Inter che nella Croazia. Le prestazioni prima con Antonio Conte e ora con Simone Inzaghi ne fanno un elemento imprescindibile della rosa nerazzurra. Nella sua nazionale il discorso non cambia e il CT Zlatko Dalic punta su di lui per i prossimi impegni di Qualificazioni Mondiali contro Malta e Russia. Su Instagram, l’esterno ha postato alcune divertenti foto dell’allenamento odierno. In una in particolare è immortalato in una curiosa posa con la bocca aperta mentre sta per controllare un pallone in area. Tanta concentrazione, ma anche voglia di divertirsi sul terreno di gioco. Di seguito la storia dall’account ufficiale.

Fonte: Instagram – Ivan Perisic