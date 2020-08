FOTO – Inter, passeggiata di squadra in vista...

FOTO – Inter, passeggiata di squadra in vista della sfida al Getafe

Condividi questo articolo

L’Inter, in ritiro a Dusseldorf per preparare la sfida di questa sera contro il Getafe, nel corso della mattinata di oggi si è concessa una passeggiata. Presente tutta la squadra

UNITI – L’Inter, questa sera, sarà impegnata nella sfida di Europa League contro il Getafe, valida per gli ottavi di Europa League. Questa mattina, la squadra, che si trova in ritiro a Düsseldorf, si è concessa una passeggiata per le vie della città. Presente la squadra al completo, sempre più concentrata sulla sfida decisiva di questa sera. Di seguito le foto.