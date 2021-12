FOTO – Inter, partenza in aereo per Salerno: sempre meno alla sfida

Partenza in aereo per Salerno in vista della sfida che vedrà l’Inter impegnata nella giornata di domani contro la Salernitana. Il profilo Twitter ufficiale della società ha pubblicato alcune delle foto.

PARTENZA – Manca sempre meno a Salernitana-Inter, sfida valevole per la diciottesima giornata del campionato italiano di Serie A. I nerazzurri sono partiti questa sera in aereo, pronti per la gara dell’Arechi.

📸 | TRASFERTA Nerazzurri in partenza per Salerno ✈️ pic.twitter.com/jhw3bYXXSB — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) December 16, 2021

FOTO – Attraverso il profilo Twitter ufficiale della società nerazzurra, sono state pubblicate alcune foto precedenti alla partenza. In particolare di Milan Skriniar, Edin Dzeko, Alessandro Bastoni, Alexis Sanchez, Lautaro Martinez e ultimo – ma non meno importante – del tecnico Simone Inzaghi.