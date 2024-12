FOTO – Inter-Parma 3-1, la Lega Serie A assegna il ‘Panini POTM’

Nessun dubbio per la Lega Serie A su chi assegnare il premio del Panini POTM, Player of the match. Inter-Parma 3-1 con un assoluto protagonista.

NESSUN DUBBIO – Il migliore in campo non può che essere Henrikh Mkhitaryan. Il centrocampista armeno autore di due splendidi assist, rispettivamente per Federico Dimarco e Nicolò Barella. Partita superlativa, la più bella sua stagione. I nerazzurri hanno vinto anche grazie al suo splendido contributo. La Lega Serie A lo ha soprannominato “Professore”. Di seguito il post che incorona Mkhitaryan “Panini Player of the Match”.

Pilastro assoluto della Beneamata.