FOTO − Inter agli ottavi di Champions League, Zhang entusiasta: «Avanti»

L’Inter si è qualificata agli ottavi di finale di Champions League con un turno d’anticipo. Decisivo il 4-0 contro il Viktoria Plzen (vedi tabellino). Anche il presidente Steven Zhang ha mostrato il suo entusiasmo sui social

ORGOGLIO − Zhang al settimo cielo dopo la qualificazione agli ottavi di Champions League della sua Inter. Il presidente nerazzurro, che ha parlato anche su Sky Sport del futuro societario e di Milan Skriniar (vedi articolo), non ha nascosto il suo entusiasmo sui social. Il numero uno nerazzurro ha pubblicato su Instagram un post in cui mostra il suo orgoglio per l’impresa in Europa.

Che serata per la squadra di Simone Inzaghi.